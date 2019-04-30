Учительницу наказали за спетую школьниками песню "Владимирский централ" (видео)

Запись загрузил в интернет один из недовольных родителей

В Сети становится популярным видео, на котором ученики седьмого класса одной из краснодарских школ исполняют знаменитую песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ". Это произошло с разрешения учительницы музыки, за что она уже наказана.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, педагог получила дисциплинарное замечание. По ее словам, произведение действительно не подходит для исполнения в седьмом классе. После педсовета в школе приняли решение заранее утверждать перечень предлагаемых к изучению произведений.

В мэрии отметили, что во время одного из уроков, учеников знакомили с мелодиями народов мира, а также современной музыкальной культурой. Была затронута и тема французского, а также русского шансона. Когда учащимся предложили исполнить одну из песен в жанре шансон, ученики выбрали композицию "Владимирский централ", сообщает РИА Новости.

По данным "Комсомольской правды на Кубани", с директором школы также провели беседу. Что касается видеозаписи, то ее в Сеть загрузил один из родителей. Он был недоволен тем, что на занятиях его сын-семиклассник изучает внепрограммные "произведения".

Случай в Краснодаре не единственный, когда школьники исполнили песню "Владимирский централ" покойного Михаила Круга. В 2016 году учительница новосибирской гимназии №16 в качестве домашнего задания предложила ученикам седьмого класса выучить эту песню. За это ей было объявлено замечание.