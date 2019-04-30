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Веселого Ланского сняли в церкви после смерти Началовой

12:56
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Видео размещено в Сети

Дмитрий Ланской на своей странице в Instagram опубликовал видео из храма. Кадры были сняты во время празднования Пасхи.
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На видео певец широко улыбается и держит в руках зажженную свечу. "Мир всем!" - подписал кадры певец. Поклонникам артиста видео понравилось. Десятки людей оставили под постом Дмитрия комментарии.

"Пусть надежда о будущем живёт в Вашем сердце, и любовь пускай согревает вас и ваших близких в трудную минуту. Пусть в мыслях сегодня останутся лишь самые тёплые воспоминания, а грядущий год не огорчает Вас ничем", - пожелал певцу один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. Ред.). 

Примечательно, что почти на все комментарии в Instagram Ланского ответила его жена Екатерина. Она поблагодарила фолловеров за теплые слова.

Напомним, что семья Дмитрия Ланского попала в скандал после смерти первой жены музыканта Юлии Началовой. Певца обвинили в доведении экс-супруги до анорексии. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - заявил отец Началовой в одном из теле-шоу.

Юлия Началова умерла 16 марта. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище Москвы. У певицы осталась дочь Вера от брака с Евгением Алдониным.

Видео с Дмитрием Ланским в церкви
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