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Суд вынес приговор вандалу, порезавшему картину Репина

12:55
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Прокурор просил суд о более суровом наказании

Во вторник Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Игоря Подпорина в порче картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в прошлом году. Его приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

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Поврежденная картина Репина в Третьяковке не была застрахована

"Подпорин совершил повреждение в отношении особо ценного объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия", - объявила судья Наталья Чепрасова.

Ранее прокурор запросил для подозреваемого три года колонии общего режима. По данным АГН "Москва", Подпорин лишь частично признал свою вину. Как признавался мужчина, в момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии, а картину повредил, потому что считал изображение лживым.

Нападение на знаменитое полотно произошло 25 мая 2018 года. 37-летний житель Воронежа Игорь Подпорин разбил защитное стекло и повредил шедевр в нескольких местах. По некоторым данным, ущерб картине оценивается минимум в 30 миллионов рублей.

Видео: заседание по делу о порче картины Репина (март 2019 года)
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