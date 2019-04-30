Медведев назвал одну из главных задач ЕАЭС

Заседание проходит в Армении

Одна из ключевых задач Евразийского экономического союза - это внедрение цифровых технологий. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Оно проходит в Ереване, передает "ТВ Центр".

Премьер также призвал устранять барьеры для свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. На межправительственный совет Евразийского экономического союза собрались премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Среди основных тем - развитие интеграции и укрепление Союза, формирование единых рынков и развитие инноваций.