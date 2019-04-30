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Медведев назвал одну из главных задач ЕАЭС

14:51
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Заседание проходит в Армении

Одна из ключевых задач Евразийского экономического союза - это внедрение цифровых технологий. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Оно проходит в Ереване, передает "ТВ Центр".

Премьер также призвал устранять барьеры для свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. На межправительственный совет Евразийского экономического союза собрались премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Среди основных тем - развитие интеграции и укрепление Союза, формирование единых рынков и развитие инноваций.

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Заседание Евразийского межправительственного совета
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Заседание Евразийского межправительственного совета
Заседание Евразийского межправительственного совета
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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