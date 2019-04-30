Алсу готовит заявление после скандала на шоу "Голос"

Сейчас команда певицы заняла глухую оборону

Как стало известно ТВЦ.RU, певица Алсу намерена прокомментировать ситуацию со скандальной победой ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети".

Нину Пономареву, пресс-секретаря Алсу, уже несколько дней подряд осаждают журналисты, которые хотят узнать о реакции певицы на шумиху, поднявшуюся после победы Микеллы. Всем и каждому Пономарева спокойным голосом говорит: "Мы не даем никаких комментариев".

В разговоре с ТВЦ.RU она отметила, что со временем Алсу прокомментирует скандал и ответит всем злопыхателям, которые ополчились на 11-летнего ребенка и его родителей. На вопрос о том, когда нам ждать заявления певицы, Пономарева сказала: "Как посчитает нужным, тогда и ответит".

В скандале с "Голосом" Алсу и ее команда выбрала выжидательную тактику. Они не отвечают на обвинения и оскорбления публики, не общаются с журналистами и лишили интернет-пользователей возможности комментировать посты певицы в Instagram. Вероятно, Алсу ждет, когда страсти немного улягутся.

При этом артистка не перестала появляться на публике. Например, 29 апреля она вместе с певицей Зарой посетила собрание Комиссии России по делам ЮНЕСКО. Судя по фото на странице Зары в Instagram, Алсу чувствует себя уверенно и комфортно.

Ранее сообщалось, что в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж купили победу или "накрутили" голоса.

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