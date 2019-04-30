ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алсу готовит заявление после скандала на шоу "Голос"

13:10
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Сейчас команда певицы заняла глухую оборону

Как стало известно ТВЦ.RU, певица Алсу намерена прокомментировать ситуацию со скандальной победой ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети".  

В роли ведущей Ксения Собчак: каким будет новый "Голос" для богатых детей
Сколько стоила победа дочери Алсу в шоу "Голос"
Как живет красавица-дочка Алсу. Фото

Нину Пономареву, пресс-секретаря Алсу, уже несколько дней подряд осаждают журналисты, которые хотят узнать о реакции певицы на шумиху, поднявшуюся после победы Микеллы. Всем и каждому Пономарева спокойным голосом говорит: "Мы не даем никаких комментариев". 

В разговоре с ТВЦ.RU она отметила, что со временем Алсу прокомментирует скандал и ответит всем злопыхателям, которые ополчились на 11-летнего ребенка и его родителей. На вопрос о том, когда нам ждать заявления певицы, Пономарева сказала: "Как посчитает нужным, тогда и ответит". 

В скандале с "Голосом" Алсу и ее команда выбрала выжидательную тактику. Они не отвечают на обвинения и оскорбления публики, не общаются с журналистами и лишили интернет-пользователей возможности комментировать посты певицы в Instagram. Вероятно, Алсу ждет, когда страсти немного улягутся. 

При этом артистка не перестала появляться на публике. Например, 29 апреля она вместе с певицей Зарой посетила собрание Комиссии России по делам ЮНЕСКО. Судя по фото на странице Зары в Instagram, Алсу чувствует себя уверенно и комфортно. 

Ранее сообщалось, что в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж купили победу или "накрутили" голоса.

Видео: дочь Алсу поет и играет на укулеле
Читайте также:
Главное сегодня
Певица Алсу со своей дочерью Микеллой
Певица Алсу со своей дочерью Микеллой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.