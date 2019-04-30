Что ждет повредившего картину Репина вандала

Сторона защиты планирует обжаловать вердикт суда

Вандал, пытавшийся уничтожить в Третьяковской галерее картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван", во вторник получил реальный срок заключения. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Игоря Подпорина к 2,5 годам колонии. Однако на этом история ещё не закончилась.

На вопросы журналистов подсудимый не отвечал, лицо прятал под широким козырьком, держался спокойно. Дело в Замоскворецком суде Москвы рассматривали открыто, в обычном порядке, но из-за большого резонанса телекамеры в зал пустили только во вторник - на оглашение приговора, передает "ТВ Центр".

Прошлой весной, 25 мая, житель Воронежской области напал на картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Столбиком металлического ограждения Игорь Подпорин разбил защитное стекло - полотно было порезано в трёх местах в центральной части на фигуре царевича, также была повреждена авторская рама. На суде подозреваемый свою вину признал, но лишь частично: согласился с тем, что испортил картину, но утверждал, что культурной ценности она не представляет. По словам Подпорина, Иван Грозный причислен к лику святых, картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.

Прокурор запросил для обвиняемого три года колонии общего режима. Суд решил, что будет достаточно двух с половиной. Кроме того, будет учтено то время, которое Подпорин провел в СИЗО во время следствия.

Всемирно признанный шедевр Репина уже не впервые привлекает внимание вандалов. В 1913-м году иконописец и старообрядец Абрам Балашов порезал полотно ножом. Тогда сам художник почти заново воссоздавал лица царя и его сына. На этот раз самые ценные, по мнению искусствоведов, части картины - лица и руки героев - не пострадали. Тем не менее, ущерб в музее сразу назвали очень серьёзным. После оценки стоимости реставрации Третьяковская галерея собирается предъявить Игорю Подпорину гражданский иск.

Полина Кастрицкая, Валерий Белинский, Иван Перминов, "ТВ Центр".