Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Сезон фонтанов в столице продлится до конца сентября

В Москве во вторник открылся сезон фонтанов. Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас в городе около 600 фонтанов, причём 200 из них появились за последние несколько лет, передает "ТВ Центр".

Больше всего москвичи и гости столицы ждали восстановленные на ВДНХ фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов". Специалисты провели большие реставрационные работы. В частности, фигуры "девушек-республик", обновили сусальным золотом. А для "Каменного цветка" в Москве и Петербурге сделали новую смальту. Итоги реставрации мэр Москвы обсудил с горожанами.