ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

15:23
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Сезон фонтанов в столице продлится до конца сентября

В Москве во вторник открылся сезон фонтанов. Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас в городе около 600 фонтанов, причём 200 из них появились за последние несколько лет, передает "ТВ Центр".

Больше всего москвичи и гости столицы ждали восстановленные на ВДНХ фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов". Специалисты провели большие реставрационные работы. В частности, фигуры "девушек-республик", обновили сусальным золотом. А для "Каменного цветка" в Москве и Петербурге сделали новую смальту. Итоги реставрации мэр Москвы обсудил с горожанами.

Читайте также:
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фонтан "Дружба народов"
Фонтан "Дружба народов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.