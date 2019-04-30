В Москве ребенку с онкологическим диагнозом провели уникальную операцию

Девочке всего полтора года

Столичные врачи провели полуторогодовалолой девочке с онкологическим диагнозом сложную операцию. Удалили одну почку и сохранили вторую. При обычном методе лечения ребёнок лишился бы обеих.

Кате Крестиной - всего полтора года. Почти всю свою маленькую она жизнь провела в больничных стенах. Девочка родилась с редкой патологией - удвоением почки и болезнью мочеполовой системы, передает "ТВ Центр".

Во время очередного осмотра у ребенка обнаружили подозрительное новообразование на одной из почек. Врачи долго не могли понять? что это - надпочечник или опухоль. Пока очередной анализ не подтвердил самые страшные опасения родителей.

"Нас гоняли туда-сюда, пока не сделали уже пункцию - тогда уже сказали, что это опухоль и она злокачественная", - рассказала мама Кати Ольга Крестина.

Девочке сделали несколько курсов химиотерапии. Однако это не помогало - опухоль продолжала расти. Тогда врачи предложили полностью удалить обе почки и новообразование. Это спасло бы Кате жизнь, но навсегда сделало инвалидом. Хирурги московской клиники имени Войно-Ясенецкого изучили сложный случай и решили сохранить одну почку.

"Стандартом таких операций является удаление почки - вообще. Это сделать не сложно. Но сохранить почку - какая перед нами главная задача. Если мы унесем половину печени, она полностю восстановиться. А если мы удалим почку - она уже не вырастет", - отметил хирург Тимур Шароев.

Операцию проводят с помощью водоструйного скальпеля. Это технология позволяет сделать разрез точно и бережно. Операция длится два часа. И завершается успешно - опухоль и одна почка удалены, но вторую удалось спасти. Для полного выздоровления девочке еще предстоит пройти курс химиотерапии. Однако уже сейчас прогноз докторов обнадеживает - ребенок сможет жить и нормально развиваться наравне со сверстниками. Когда Катя подрастет, мало кто догадается, что когда-то она пережила опаснейшее заболевание.

Юлия Степина, Михаил Федоров, "ТВ Центр", Москва.