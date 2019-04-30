ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В аэропортах – аншлаг. Куда москвичи летят на майские праздники?

15:44
  • вторник
  • 30 апреля 2019

В аэропорты лучше выезжать с запасом

Последний рабочий день перед майскими праздниками по традиции - самый напряжённый. Путешественникам лучше не рисковать и выезжать с запасом.

30 апреля  действительно один из  самых напряжённых дней для всех столичных аэропортов. Число желающих провести эти длинные майские выходные за пределами Москвы огромное, передает "ТВ Центр".

По сравнению с обычными днями людей намного больше. Ожидается, что в эти дни только в одном "Домодедово" пассажиропоток достигнет миллиона человек.  Поэтому  все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Самые большие очереди - у стоек регистрации на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь и Новосибирск. Это самые популярные маршруты на майские праздники. Летят туристы  и за границу. Это, в основном, Германия, Армения, Турция.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Пассажиры в зале вылета
Пассажиры в зале вылета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.