В аэропортах – аншлаг. Куда москвичи летят на майские праздники?

В аэропорты лучше выезжать с запасом

Последний рабочий день перед майскими праздниками по традиции - самый напряжённый. Путешественникам лучше не рисковать и выезжать с запасом.

30 апреля действительно один из самых напряжённых дней для всех столичных аэропортов. Число желающих провести эти длинные майские выходные за пределами Москвы огромное, передает "ТВ Центр".

По сравнению с обычными днями людей намного больше. Ожидается, что в эти дни только в одном "Домодедово" пассажиропоток достигнет миллиона человек. Поэтому все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Самые большие очереди - у стоек регистрации на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь и Новосибирск. Это самые популярные маршруты на майские праздники. Летят туристы и за границу. Это, в основном, Германия, Армения, Турция.

Елена Сахно, "ТВ Центр".