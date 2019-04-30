Какие улицы перекроют 1 мая

Москвичей призвали выбирать пути объезда

В среду в столице масштабно пройдёт празднование Первомая. В городе запланированы демонстрации и митинги, в связи с этим будут перекрывать несколько улиц, сообщает "ТВ Центр".

Уже с половины шестого утра по одной полосе в каждом направлении будут перекрыты на улицах Ильинка и Варварка, на Васильевском спуске, Москворецкой и Кремлевской набережных и на прилегающих к ним мостах. А ещё на участке от Китайгородского до Лубянского проезда и от Солянского проезда до Подколокольного переулка.

С 9 утра нельзя будет проехать по улицам Большая Якиманка и Большая Полянка, а далее по Малому и Большому Каменным мостам и от Моховой улицы до Театрального проезда. Также перекроют Тверскую улицу от Охотного ряда до Пушкинской площади. Ограничения будут снимать по мере прохождения колонн демонстрантов.

Перекрытия ожидаются и днём. Так, с часу до двух полностью закроют Дружинниковскую улицу от улицы Заморёнова до переулка Капранова, а с 14:00 почти на час перекроют саму улицу Заморёнова до Красной Пресни.