В Москве лисенок оказался на оживленной трассе (видео)

Выжить ему помогли полицейские

Движение в Москве перекрывали во вторник на Осташковской улице. Правда, ненадолго. Во всём виноват лисёнок.

Он каким-то образом оказался в Северном Медведкове, причём на оживлённой трассе. Вероятно, забрёл в город из ближайшего леса. Лисёнок от страха буквально вжался в асфальт - прямо под колёсами проезжающих машин. Его заметили сотрудники ДПС. Они остановили поток автомобилей и вместе с неравнодушными водителями спасли малыша.

Теперь его передадут в центр реабилитации диких животных - там его осмотрят, если нужно подлечат, и выпустят на волю.