Какое мясо лучше выбрать для шашлыка

Нужно проверять цвет, упругость, маркировку товара и многое другое

В преддверии майских праздников у многих россиян возникает традиционный вопрос на тему того, какое мясо лучше всего выбирать для шашлыка. С советами и рекомендациями выступил Роспотребнадзор.

В частности, ведомство рекомендует не покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли. Также лучше игнорировать товар неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Для этих целей лучше идти в стационарные предприятия торговли. При этом необходимо обратить внимание на накладную на товар, сертификат соответствия, а также наличие ветеринарной справки на мясо.

В случае покупки охлажденного мяса необходимо обратить внимание на его внешний вид, а также запах. От приобретения лучше отказаться, если от мяса даже немного пахнет затхлостью, сыростью, химией и гнилью. Охлажденное мясо должно быть сухим, но глянцевым, равномерного цвета и чуть поблескивающим. При этом на ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью.

А еще перед покупкой лучше всего развернуть охлажденное мясо. Дело в том, что зачастую продавцы кладут куски, пряча жир и жилы внутрь. Темное мясо брать лучше не стоит. Скорее всего оно старое. Кроме того, бывает что под видом охлажденного мяса, потребителю предлагают замороженное. Чтобы найти отличия, нужно надавить на него пальцем. Если оно упругое, значит – замороженное. А у оттаявшего более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок. Замороженное мясо тоже можно использовать для приготовления шашлыка, однако по вкусовым качествам оно будет уступать охлажденному.

При этом повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить правильно замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к нему пальцем и подержать так несколько секунд. При нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а вот повторно замороженное окраску не изменит.

Если потребитель решил купить в магазине замаринованный шашлык, то нужно изучить маркировку. В частности, на ней, кроме общей массы, должен быть прописан сорт мяса. Необходимо брать только высший или первый.

Также необходимо найти в составе консерванты, которые указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота, которая не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия.

Также надо найти дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. В случае, если шашлык упакован в пластиковое ведерко, то нужно проверить крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой. Если же потребитель берет мясо в заводской упаковке, то нужно смотреть, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о том, как правильно замариновать мясо для шашлыка. По ее словам, правильный маринад для шашлыка содержит лимонную кислоту. От майонеза нужно отказаться. Также секрет состоит в том, чтобы выбрать хорошее мясо: оно должно быть свежим и нежирным.

Видео телефонного интервью врача-онколога об опасности шашлыка и пива: