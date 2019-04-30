Поздравления детей Пугачевой и Галкина в адрес Киркорова умилили народ

Певец получил два поздравительных видео от четырех детей

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения и намекнули ему на необходимость привезти новые подарки. Дочь и сын Киркорова тоже записали для него поздравительное видео.

30 апреля Пугачева опубликовала в своем Instagram видео, на котором двойняшки Лиза и Гарри желают Киркорову счастья и здоровья. "Приезжай к нам, нам весело очень, когда ты приезжаешь", - говорят дети хором. Затем мальчик добавляет с хитрой улыбкой: "Очень хорошие подарочки ты привозишь".

Филипп Киркоров в своем в Instagram выложил видео, на котором его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин читают ему поздравительные стихи. Кроме того, малыши приготовили для папы очки из бумаги, галстук, конфеты и прочие милые подарки. Мартин нарисовал Киркорову машину и пообещал со временем подарить ему настоящую иномарку. "Самое дорогое поздравление для меня в мой День Рождения от самых любимых на свете", - написал Киркоров.

Интернет-пользователей умилили поздравления четырех детей. Милые, умнички, ангелочки, зайчики, лапуськи, цыплятки - комментарии с такими словами они оставили на страницах поп-звезд.

Отметим, что 1 мая Киркоров планировал улететь в Дубай, чтобы там отметить свой день рождения в кругу близких и коллег.