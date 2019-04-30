Дождались: ЦИК объявил результаты выборов президента Украины

Зеленский официально стал лидером государства

Владимир Зеленский набрал более 73 процентов во втором туре президентских выборов, за Петра Порошенко проголосовали 24 с половиной процента избирателей. Это официальные итоги, которые во вторник обнародовал ЦИК Украины. Избранный президент теперь готовится к инаугурации, а некоторые члены его команды тем временем уже успели ввязаться в скандал.

Трансляция заседания Центризбиркома началась, как и обещали, в полдень. Члены комиссии долго докладывали о данных по регионам, объявили перерыв и лишь в 13:40 подписали, наконец, итоговый протокол. Председатель официально объявляет имя избранного президента страны.

"Соотношение голосов, поданных за кандидатов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Зеленский Владимир Александрович - 73,22 сотых. Порошенко Петр Алексеевич – 24,45. Центральная избирательная комиссия объявляет, что по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года избранным президентом Украины является кандидат Зеленский Владимир Александрович", - заявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Многомесячный избирательный марафон завершился. Владимир Зеленский может готовиться к инаугурации, а Петр Порошенко - передавать дела. Зеленский лишь накауне вечером вернулся после отдыха в Турции и новых заявлений пока не делал. За него работают члены команды. Особую активность развил советник избранного президента по военным вопросам Иван Апаршин. На минувшей неделе обещал, что новые власти вскоре расскажут всю правду о начале войны в Донбассе. Теперь вдруг сам собрался воевать, правда, с кем - не уточнил.

В растерянности пребывает в эти дни украинский парламент. По инерции еще принимает законы, вроде скандального "О языке", но больщинство депутатов, скорее всего, раздумывают - досидят в своих креслах до ноября или уже пора паковать вещи и искать запасные аэродромы.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова.