В Крыму высадился "Десант Победы"

Эта акция на полуострове проводится впервые

В Севастополе впервые высадился "Десант Победы". Десятки студентов-волонтеров занимаются благоустройством памятных мест города и значимых исторических объектов. И, конечно, оказывают посильную помощь ветеранам. Ни одна просьба не остается без внимания.

Помыть дом, отремонтировать забор или вскопать огород – волонтеры готовы выполнить любую просьбу ветеранов. Эта акция на полуострове проводится впервые. За месяц волонтёры провели более полусотни открытых уроков в школах, где рассказывали о подвигах предков. А по выходным добровольцы выходили на субботники.

"Десант Победы" уверенно шагает по Крыму. Студенты благоустраивают памятные места, братские могилы, мемориалы времён Великой Отечественной. Помогают ветеранам и обязательно общаются с теми, кто пережил эти четыре года страшной войны и встретил великую Победу.

Подробности – в репортаже Никиты Васильева.