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Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде в этом году

14:29
  • вторник
  • 30 апреля 2019

В этом году Россия отмечает 74-летнюю годовщину Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в 2019 году не пригласили лидеров иностранных государств на Парад Победы в Москве.

74-я годовщина Победы – это не юбилейная дата и поэтому присутствие на ней иностранных гостей необязательно, пишет "Газета.Ru".

"Это будет год (следующий, 2020 год – прим. ред.), действительно, особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств", - объяснил спикер Кремля.

Ранее Песков отметил, что иностранные гости могут приехать на День Победы в Москву по собственной инициативе.

В 2018 году в Москву приехали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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