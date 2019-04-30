Ученица Тутберидзе зажжет на льду в образе Дейенерис из "Игры престолов"

Фанаты Трусовой пришли в восторг от такого перевоплощения

14-летняя фигуристка Александра Трусова сообщила, что в следующем сезоне она будет исполнять произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен из "Игры престолов". Фигуристка выйдет на лед под музыку из культового сериала.

"Основные композиции - Matt Bellamy - Pray (High Valerian), Ramin Djawadi - The Night king", - написала в своем Instagram серебряный призер чемпионата России 2019 года и двукратная чемпионка мира среди юниоров, которую тренирует Этери Тутберидзе.

Эта новость обрадовала фанатов спортсменки. Один подписчик выразил мнение, что она очень похожа на Мать драконов, а другой посоветовал ей примерить на себя образ Арьи Старк. "Удивляюсь, как она еще не высекает искры из льда", "Теперь у меня есть мотивация посмотреть GOT", "Саша, жги!" - такие комментарии оставили фанаты Трусовой.

Кто-то из юзеров предложил обыграть образы из "Игры престолов" и другим спортсменкам, которые входят в группу Тутберидзе. "Будет интересно посмотреть, кто победит из вас!" – написал пользователь.