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Крупный пожар на рынке в Пятигорске попал на видео

14:47
  • вторник
  • 30 апреля 2019

С возгоранием удалось справиться

На Ставрополье локализован крупный пожар в торговом комплексе. Огонь вспыхнул во вторник утром на территории одного из складов и быстро перекинулся на все здание, сообщает "ТВ Центр".

Оттуда эвакуировали 50 человек, жертв и пострадавших нет. Общая площадь возгорания достигла почти двух с половиной тысяч квадратных метров. Рынок раположен рядом с федеральной трассой, движение по ней на время работы пожарных пришлось приостановить.

К месту ЧП стянуты полсотни спасателей. Задействована лаборатория по оценке качества воздуха - экологическая угроза возникла из-за большого количества легковоспламеняющихся жидкостей, которые продавались на строительном рынке.

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