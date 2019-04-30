В Венесуэле произошла попытка госпереворота. Кого поддержала армия?

Вооруженные силы страны подтвердили свою верность президенту Николасу Мадуро

Тревожные сообщения приходят во вторник из Венесуэлы. В стране новая попытка госпереворота. На улицах массовые столкновения и беспорядки, передает "ТВ Центр".

После очередного призыва Хуана Гуайдо свергнуть законного президента на сторону оппозиционера переметнулась группа военных. Они заняли транспортную развязку недалеко от авиабазы в Каракасе. И агитируют народ и армию присоединиться к мятежникам.

Власти начали разгон подстрекателей. Их, по данным официальных лиц Венесуэлы, не так много. В других военных частях обстановка спокойная. Об этом рапортуют в Минобороны республики.