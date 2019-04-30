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Орнитологи советуют выгонять птиц из квартир тактично

15:06
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Иначе перепуганное пернатое начнет биться о стены

С приходом тепла учащаются случаи залета в квартиры и дома диких птиц. Орнитологи дали несколько советов, как правильно и безопасно выгнать пернатое на улицу.

Несмотря на то, что залетевшая птица считается плохой приметой, нужно действовать тактично и без паники, рассказал агентству "Москва" орнитолог Вадим Мишин. Следует открыть пошире окна и приближаться к птице с противоположной окну стороны.

"Если все сделать правильно и спокойно, она сама сообразит и улетит. Кричать и махать руками, пугая птицу, не стоит", - отметил Мишин.

Если испугать птицу, то она впадет в панику и начнет биться о стены. Травмированную особь нельзя выпускать на улицу – ее придется лечить. После того, как птица улетит, нужно продезинфицировать помещение, поскольку пернатые могут переносить опасные заболевания.

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