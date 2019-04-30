Медведев раскрыл условия предложения Зеленскому по газу

По его словам, важно то, как стороны будут работать после выборов на Украине

Позиция России по газу с Украиной остается неизменной несмотря на победу в выборах Владимира Зеленского. Об этом рассказал российский премьер Дмитрий Медведев.

"Дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, все предложения, которые были сделаны во время общения с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, "применимы и к новым властям" Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Зеленскому стоит пойти на сделку с Россией. В таком случае в течение нескольких месяцев он сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ждут от нового президента Украины не заключения сделок, а выстраивания взаимовыгодных отношений.

Между тем, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Украине нужно продлить контракт на транзит газа с Россией до его окончания.

В марте Медведев в Горках принял Медведчука и Бойко. В этом разговоре также принял участие глава "Газпрома" Алексей Миллер. Стороны обсудили газовые вопросы. Украинские политики отметили необходимость создания газотранспортного консорциума для продления транзита российского газа через Украину и прямых поставок газа. Тогда же было подчеркнуто, что в случае возобновления прямых поставок газа, стоимость голубого топлива для украинских потребителей снизится на четверть.

Видео: Кремль отказался от сделки с новым президентом Украины

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен