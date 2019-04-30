Гигантский зонт назвали единственным шансом спасти Землю

Спасительное устройство предложили построить на Луне

Сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" призвали как можно быстрее создать гигантский "зонт", который спасет Землю от глобального потепления.

Специалисты корпорации опубликовали в журнале "Космическая техника и технологии" материал о том, как снизить температуру на планете на 0,3 градуса и тем самым сдержать глобальное потепление. По их мнению, это можно сделать с помощью паруса радиусом 220 километров и массой 800 тысяч тонн, который займет место между Солнцем и Землей и перекроет поток излучения.

По подсчетам авторов статьи, это устройство позволит снизить глобальную температуру на планете на 0,3 градуса, правда, для этого потребуется 30 лет. Запустить "зонт" в космос они предлагают не позднее 2070 года. "Для увеличения эффективности космической системы регулирования термического режима атмосферы Земли функционирование системы должно быть начато как можно раньше - до исчезновения полярных шапок на Земле", - написали эксперты "Энергии".

Специалисты посоветовали строить парус на Луне из тамошних материалов. К работе они порекомендовали привлечь роботов. Строительство "зонта" на Земле, как объяснили авторы идеи, обойдется дороже и может оказать плохое влияние на экологию.