Путин поделился с Совбезом впечатлениями от первой встречи с Ким Чен Ыном

Речь на совещании также зашла о переговорах в Пекине и ситуации в Венесуэле

Владимир Путин во вторник встретился с постоянными членами Совета безопасности России, чтобы обсудить с ними свои недавние контакты с зарубежными лидерами.

В частности, члены Совбеза обсудили первую встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также результаты переговоров главы государства в Пекине, куда он ездил на форум "Один пояс - один путь" и встречался с главами КНР, Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра.

Путин также поговорил с членами Совбеза о ситуации в Венесуэле, передает "Интерфакс". "Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию

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