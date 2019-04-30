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Нива-невидимка с пулеметом прокатится по Красной площади в День Победы

15:48
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Автомобиль не горит, не замерзает и устойчив к уф-излучению

Многоцелевой внедорожник с пулеметным вооружением Lada 4x4 примет участие в Параде Победы на Красной площади.

Пикап закреплен за подразделениями Воздушно-десантных войск. Его активно использовали во время учений "Восток-2018", пишет "Российская газета". Сейчас на внедорожнике установлен 12,7-миллиметровый крупнокалиберным пулемет 6П50 "Корд", но в дальнейшем его могут поменять на противотанковый ракетный комплекс "Корнет" или 30-миллиметровый станковый гранатомет АГС-30.

Невидимость автомобиля обеспечивают композитные материалы – из-за них машина малозаметна для тепловизоров. Также новая Нива способна самозатухать при горении, обладает стойкостью к химикатам, ультрофиолетовому излучению и морозам.

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Новый легкий многоцелевой внедорожник Lada 4x4
Новый легкий многоцелевой внедорожник Lada 4x4
Новый легкий многоцелевой внедорожник Lada 4x4
Новый легкий многоцелевой внедорожник Lada 4x4
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