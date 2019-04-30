Стало известно имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Имя первенца выдал "глюк" на сайте Букингемского дворца, считают конспирологи

Букингемский дворец удивил общественность, прокомментировав конспирологическую теорию относительно предполагаемого имени первенца принца Гарри и Меган Маркл.

Конспирологи среди фанатов королевской фамилии обратили внимание, что если вбить в поисковой строке на сайте Букингемского дворца "/prince-arthur", "/prince-alexander" и "/prince-james", то происходит переход на главную страницу. А если искать другие имена, то всплывает надпись "страница не найдена". Таким образом, сделали вывод поклонники, ребенка герцога и герцогини Сасекских назовут Артуром, Александром или Джеймсом.

Официальный представитель Букингемского дворца заявил британским СМИ, что большое число поисковых запросов переадресовывается на главную страницу сайта ради удобства интернет-пользователей. "Вы можете заметить, что другие имена, начинающиеся со слов "принц" или "принцесса", дают тот же результат", - заявил он.

Отметим, что в прошлом году фанаты пытались таким же образом вычислить имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На сайте Букингемского дворца зарезервировали страницу для Альберта, после чего все решили, что именно так будут звать ребенка. Однако малыша назвали Луи Артуром Чарльзом, а на странице Альберта разместили биографию мужа королевы Виктории.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II внезапно навестила принца Гарри и Меган Маркл в их отреставрированном коттедже Фрогмор. Она пожелала увидеть Маркл перед родами, которые должны состояться в самое ближайшее время.