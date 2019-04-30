ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри

16:05
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Имя первенца выдал "глюк" на сайте Букингемского дворца, считают конспирологи

Букингемский дворец удивил общественность, прокомментировав конспирологическую теорию относительно предполагаемого имени первенца принца Гарри и Меган Маркл. 

Елизавета II нагрянула в гости к Меган Маркл с предродовой инспекцией
Меган Маркл родит первенца принцу Гарри сегодня
Появился портрет ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Конспирологи среди фанатов королевской фамилии обратили внимание, что если вбить в поисковой строке на сайте Букингемского дворца "/prince-arthur", "/prince-alexander" и "/prince-james", то происходит переход на главную страницу. А если искать другие имена, то всплывает надпись "страница не найдена". Таким образом, сделали вывод поклонники, ребенка герцога и герцогини Сасекских назовут Артуром, Александром или Джеймсом.   

Официальный представитель Букингемского дворца заявил британским СМИ, что большое число поисковых запросов переадресовывается на главную страницу сайта ради удобства интернет-пользователей. "Вы можете заметить, что другие имена, начинающиеся со слов "принц" или "принцесса", дают тот же результат", - заявил он.  

Отметим, что в прошлом году фанаты пытались таким же образом вычислить имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На сайте Букингемского дворца зарезервировали страницу для Альберта, после чего все решили, что именно так будут звать ребенка. Однако малыша назвали Луи Артуром Чарльзом, а на странице Альберта разместили биографию мужа королевы Виктории. 

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II внезапно навестила принца Гарри и Меган Маркл в их отреставрированном коттедже Фрогмор. Она пожелала увидеть Маркл перед родами, которые должны состояться в самое ближайшее время. 

Читайте также:
Главное сегодня
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.