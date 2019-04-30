Порошенко горячо попрощался с украинцами

Уходящий президент рассыпался в благодарностях

Действующий президент Украины Петр Порошенко после публикации ЦИК результатов выборов попрощался с жителями Украины.

"Спасибо украинскому народу за то, что что он дал мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации", - написал Порошенко в Facebook.

Некоторые пользователи социальных сетей решили, что Порошенко прощается с теми, кем правил пять лет. "Прощальный пост?", "А недавно шапку снимал с ребенка, оборотень", "Успокойся, ты уже не лидер, ты аутсайдер", - ополчились украинцы.

Штаб Зеленского отреагировал скромнее – там заявили, что ждут инаугурацию. Дата ее проведения пока не утверждена.

Ранее ЦИК Украины официально объявил результаты второго тура выборов президента. За Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за Петра Порошенко– 24,45%.