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Порошенко горячо попрощался с украинцами

16:21
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Уходящий президент рассыпался в благодарностях

Действующий президент Украины Петр Порошенко после публикации ЦИК результатов выборов попрощался с жителями Украины.

"Спасибо украинскому народу за то, что что он дал мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации", - написал Порошенко в Facebook.

Некоторые пользователи социальных сетей решили, что Порошенко прощается с теми, кем правил пять лет. "Прощальный пост?", "А недавно шапку снимал с ребенка, оборотень", "Успокойся, ты уже не лидер, ты аутсайдер", - ополчились украинцы.

Штаб Зеленского отреагировал скромнее – там заявили, что ждут инаугурацию. Дата ее проведения пока не утверждена.

Ранее ЦИК Украины официально объявил результаты второго тура выборов президента. За Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за Петра Порошенко– 24,45%.

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