Ходченкова: Никто не может устоять перед Зеленским

Актриса призналась, за что любит будущего президента Украины больше всего

Актриса Светлана Ходченкова разоткровенничалась в интервью после вопроса о Владимире Зеленском. Она пожелала будущему президенту Украины успехов на новом поприще и скорейшего выздоровления его стране.

"Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный, и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать", - сказала она в интервью KP.RU ("Комсомолке").

Ходченкова и Зеленский были коллегами по съемочной площадке. Актеры вместе снялись в фильмах "Любовь в большом городе", "Наполеон и Жозефина", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время".

Ранее ЦИК Украины официально объявил результаты второго тура выборов президента. За Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Петра Порошенко– 24,45%.

Видео репортажа "Дождались: ЦИК объявил результаты выборов президента Украины"

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