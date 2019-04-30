Адвокат Александра Кокорина сделала важное заявление

Судьба футболиста решится в ближайшее время

Адвокат Татьяна Стукалова, которая защищает футболиста "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что Пресненский суд Москвы может вынести приговор 8 мая.

Рассмотрение уголовного дела, по которому проходят Александр Кокорин и бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, начнется 6 мая после перерыва. "С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор", - сообщила Стукалова РИА Новости.

Как заявила юрист, потерпевшие не смогли предъявить доказательств того, что Кокорин бил Виталия Соловчука - водителя одной из ведущих Первого канала.

Ранее сообщалось, что в суде показали запись с видеорегистратора автомобиля телеведущей.

Павла Мамаева и Александра Кокорина обвиняют в нападении на трех человек: водителя Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

Выпуск "В центре событий", посвященный Кокорину и Мамаеву