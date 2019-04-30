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Адвокат Александра Кокорина сделала важное заявление

16:43
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Судьба футболиста решится в ближайшее время

Адвокат Татьяна Стукалова, которая защищает футболиста "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что Пресненский суд Москвы может вынести приговор 8 мая. 

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Рассмотрение уголовного дела, по которому проходят Александр Кокорин и бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, начнется 6 мая после перерыва. "С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор", - сообщила Стукалова РИА Новости

Как заявила юрист, потерпевшие не смогли предъявить доказательств того, что Кокорин бил Виталия Соловчука - водителя одной из ведущих Первого канала. 

Ранее сообщалось, что в суде показали запись с видеорегистратора автомобиля телеведущей. 

Павла Мамаева и Александра Кокорина обвиняют в нападении на трех человек: водителя Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. 

Выпуск "В центре событий", посвященный Кокорину и Мамаеву   

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