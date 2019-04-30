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Умершую в январе пенсионерку считали живой из-за работающего телевизора

16:48
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Пожилая женщина скончалась от сердечного приступа

В московской квартире обнаружили мумифицированное тело 75-летней пенсионерки. Оно пролежало около четырех месяцев.

В конце апреля в дом, где жила покойна пришел сотрудник ЖКХ, чтобы повесить объявление о долге. Проходившая мимо жительница сказала, что давно не видела свою соседку. Бригадир, заподозрив неладное, решила сразу обратиться к полицейским. Когда квартиру вскрыли, то на кровати обнаружили частично разложившееся и мумифицированное тело.

По предварительным данным, пенсионерка скончалась от сердечного приступа в январе, пишет "Московский комсомолец". Соседи не били тревогу, поскольку все четыре месяца из квартиры покойной раздавались звуки работающего телевизора.

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Коллаж: пенсионерка смотрит телевизор
Коллаж: пенсионерка смотрит телевизор
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