Умершую в январе пенсионерку считали живой из-за работающего телевизора

Пожилая женщина скончалась от сердечного приступа

В московской квартире обнаружили мумифицированное тело 75-летней пенсионерки. Оно пролежало около четырех месяцев.

В конце апреля в дом, где жила покойна пришел сотрудник ЖКХ, чтобы повесить объявление о долге. Проходившая мимо жительница сказала, что давно не видела свою соседку. Бригадир, заподозрив неладное, решила сразу обратиться к полицейским. Когда квартиру вскрыли, то на кровати обнаружили частично разложившееся и мумифицированное тело.

По предварительным данным, пенсионерка скончалась от сердечного приступа в январе, пишет "Московский комсомолец". Соседи не били тревогу, поскольку все четыре месяца из квартиры покойной раздавались звуки работающего телевизора.