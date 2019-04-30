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Когда восстановится работа нефтепровода "Дружба"

17:34
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Ранее Путин назвал попадание "грязной" нефти в международный трубопровод серьезным имиджевым ударом по России

Несоответствующая нормам нефть привела к выходу из строя нефтепровода "Дружба". Его восстановление может занять несколько месяцев.

Пока что специалисты приняли временные меры по нормализации работы, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попадание "грязной нефти" в международный трубопровод "Дружба" обернулось для России серьезным имиджевым, экономическим и материальным уроном. Нужно в срочном порядке скорректировать систему контроля за качеством нефти. "Самоконтроля недостаточно, значит, нужно менять эту систему", - отметил глава государства.

Ранее стало известно, что частное предприятие в Самарской области допустило попадание в трубопровод "Дружба" нефти, которая не прошла товарную подготовку. Глава "Транснефти" Николай Токарев заявил, что это мошенническая схема и все материалы переданы в ФСБ.

Ранее стало известно, что из-за некачественной нефти транзит по трубопроводу "Дружба", который является крупней в мире системой магистральных нефтепроводов, прекратили Белоруссия, Украина и Польша.

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