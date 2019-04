Военные напали на след йети в Гималаях

Альпинисты армии Индии сообщили, что они обнаружили следы снежного человека вблизи лагеря Макалу в Гималаях. Стопа йети, по их словам, достигает размеров 32 на 15 дюймов.

"Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз - в Национальном парке Макалу-Барун", - сообщается в официальном Twitter армии Индии. Там же военные опубликовали фотографию огромных следов, якобы принадлежащих мифическому персонажу.

Интернет-пользователи скептически отнеслись к этой информации. Между тем научный руководитель Международного центра гоминологии Дмитрий Баянов заявил в эфире радио Sputnik, что снежные люди действительно существуют: "Я не могу гарантировать, что именно там реальный след обнаружен - может, это подделка или ошибка в следах. Но то, что существуют в природе такие следы, причем не только в Гималаях, а по всей земле, - это действительность". По его мнению, в скором времени ученые докажут существование йети.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7