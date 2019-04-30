Военные напали на след йети в Гималаях

Российский эксперт поверил альпинистам из армии Индии

Альпинисты армии Индии сообщили, что они обнаружили следы снежного человека вблизи лагеря Макалу в Гималаях. Стопа йети, по их словам, достигает размеров 32 на 15 дюймов.

"Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз - в Национальном парке Макалу-Барун", - сообщается в официальном Twitter армии Индии. Там же военные опубликовали фотографию огромных следов, якобы принадлежащих мифическому персонажу.

Интернет-пользователи скептически отнеслись к этой информации. Между тем научный руководитель Международного центра гоминологии Дмитрий Баянов заявил в эфире радио Sputnik, что снежные люди действительно существуют: "Я не могу гарантировать, что именно там реальный след обнаружен - может, это подделка или ошибка в следах. Но то, что существуют в природе такие следы, причем не только в Гималаях, а по всей земле, - это действительность". По его мнению, в скором времени ученые докажут существование йети.