ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные напали на след йети в Гималаях

17:16
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Российский эксперт поверил альпинистам из армии Индии

Альпинисты армии Индии сообщили, что они обнаружили следы снежного человека вблизи лагеря Макалу в Гималаях. Стопа йети, по их словам, достигает размеров 32 на 15 дюймов.

Нашествие инопланетян: над Мурманской областью пролетел странный объект
Трампа уличили в связях с инопланетянами

"Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз - в Национальном парке Макалу-Барун", - сообщается в официальном Twitter армии Индии. Там же военные опубликовали фотографию огромных следов, якобы принадлежащих мифическому персонажу.  

Интернет-пользователи скептически отнеслись к этой информации. Между тем научный руководитель Международного центра гоминологии Дмитрий Баянов заявил в эфире радио Sputnik, что снежные люди действительно существуют: "Я не могу гарантировать, что именно там реальный след обнаружен - может, это подделка или ошибка в следах. Но то, что существуют в природе такие следы, причем не только в Гималаях, а по всей земле, - это действительность". По его мнению, в скором времени ученые докажут существование йети. 

Читайте также:
Главное сегодня
Следы Йети
Следы Йети
Следы Йети
Следы Йети
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.