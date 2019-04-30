Путин назвал мошенничеством слив "грязной" нефти в "Дружбу"

Президент перечислил потери России

Владимир Путин потребовал от компании "Транснефть" корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах. Президент заявил об этом на встрече с главой компании Николаем Токаревым, который представил отчет об инциденте с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

"Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", - цитирует главу государства URA.RU. Путин считает, что экономике и имиджу России был нанесен серьезный ущерб.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по этому трубопроводу, возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

Ранее из-за некачественного топлива транзит по "Дружбе" прекратили Белоруссия, Украина и Польша. В настоящий момент следователи проверяют "Самаратранснефтьтерминал". Заведено уголовное дело.