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Путин назвал мошенничеством слив "грязной" нефти в "Дружбу"

17:15
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Президент перечислил потери России

Владимир Путин потребовал от компании "Транснефть" корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах. Президент заявил об этом на встрече с главой компании Николаем Токаревым, который  представил отчет об инциденте с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

"Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", - цитирует главу государства URA.RU. Путин считает, что экономике и имиджу России был нанесен серьезный ущерб.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по этому трубопроводу,  возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

Ранее из-за некачественного топлива транзит по "Дружбе" прекратили Белоруссия, Украина и Польша. В настоящий момент следователи проверяют "Самаратранснефтьтерминал". Заведено уголовное дело.

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