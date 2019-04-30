Оштрафованного напарника Урганта обрекли на участь пешехода

Дмитрий Хрусталев отказался пройти тест на алкоголь

Шоумена и телеведущего Дмитрия Хрусталева оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на один год и шесть месяцев. Соведущего "Вечернего Урганта" наказали за отказ пройти тест на алкоголь.

Такое решение принял мировой суд Останкинского района Москвы. Судья Анна Болотникова признала Хрусталева виновным в "Невыполнении водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Шоумен на суд не пришел.

Как сообщает РИА Новости, 2 апреля Mercedes Дмитрия Хрусталева остановили на Аргуновской улице в останкинском районе СВАО Москвы. Инспектору показалось подозрительным поведение и внешний вид телеведущего, поэтому он попросил его пройти тест на алкоголь. Когда Хрусталев отказался подчиниться сотруднику ГИБДД, его машину отправили на спецстоянку.

Анна Тригуб, директор Хрусталева, рассказала "Комсомольской правде", что в тот день шоумен отказался от медосмотра, чтобы не опоздать на съемку передачи "Вечерний Ургант". "Дима очень ответственный человек и не мог подвести съемочную группу. Никаких претензий к полиции у него нет. Ему еще тогда объяснили все последствия, но он сделал свой осознанный выбор", - заявила Тригуб.

Ранее Дмитрия Хрусталева уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, но его наказывали лишь штрафами.