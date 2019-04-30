Кем мечтал стать в детстве Зеленский

Вскрылись неожиданные предпочтения будущего президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве. Ранее в Сети появилась информация, что он хотел стать дипломатом и готовился к поступлению в МГИМО.

"Да, я в школе хотел стать дипломатом. Это была моя мечта. Меня интересовали международные переговоры. Мне все это очень нравилось", - подтвердил Зеленский в эфире "112. Украина".

По его словам, он изучал английский язык и заканчивал английскую спецшколу для того, чтобы стать дипломатом.

Видео: репортаж "ЦИК объявил результаты выборов президента Украины"

О том, как Зеленский прошел путь от комика до кандидата в президенты, читайте в нашем материале для "Яндекс.Дзен"