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Кем мечтал стать в детстве Зеленский

18:06
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Вскрылись неожиданные предпочтения будущего президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве. Ранее в Сети появилась информация, что он хотел стать дипломатом и готовился к поступлению в МГИМО.

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"Да, я в школе хотел стать дипломатом. Это была моя мечта. Меня интересовали международные переговоры. Мне все это очень нравилось", - подтвердил Зеленский в эфире "112. Украина".

По его словам, он изучал английский язык и заканчивал английскую спецшколу для того, чтобы стать дипломатом.

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О том, как Зеленский прошел путь от комика до кандидата в президенты, читайте в нашем материале для "Яндекс.Дзен"

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