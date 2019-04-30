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Бутина объяснила, зачем признала себя виновной

18:29
  • вторник
  • 30 апреля 2019

От деятельности россиянки в США никто не пострадал

Осужденная за шпионаж россиянка Мария Бутина объяснила, зачем пошла на сделку с американским следствием.

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Никаких противозаконных действий в США Бутина не совершала, но для них нужно было зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом она рассказала во время телефонной пресс-конференции с Москвой. По словам Бутиной, она пошла на сделку для того, чтобы сократить тюремный срок – с 15 лет до пяти, пишет RT.

"За нерегистрацию в качестве иностранного агента мне дали такой же срок, будто бы я продала секретную информацию Китаю. Это страшный позор американскому правосудию", — заключила она. Согласно документам, пострадавших от деятельности Бутиной нет.

30-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали 15 июля 2018 года в США. Ее обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием. Она признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. 26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". После отбытия приговора она будет депортирована на родину.

МИД России считает дело Бутиной полностью сфабрикованным.

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