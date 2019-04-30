Названо место атаки на Россию со стороны Украины

Зеленский мало чем отличается от Порошенко

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского такая же прозападная, как и администрация уходящего главы государства Петра Порошенко. Такое мнение озвучил бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков.

В связи с этим вряд ли Киев пойдет на примирение с Россией. ВСУ могут ударить по российской границу в любом месте, совсем не обязательно, чтобы это был Крым или Донбасс. "Граница между Россией и Украиной достаточно большая. Теоретически совершить мощные диверсии, в том числе с задействованием сил спецназа, Киев способен ", - сообщил Стрелков в беседе с URA.RU.

После решения Москвы упростить выдачу паспортов жителям Донбасса военный советник Зеленского Иван Апаршин, заявил, что Киев способен нанесли удар "там, где Россия этого не ожидает".