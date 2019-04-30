Королеву красоты насмерть раздавил трактор

Девушка ушла из жизни совсем молодой - ей было 22 года

Во Франции оплакивают смерть юной участницы конкурса красоты "Мисс Франции". 22-летняя Морган Роллан погибла в пятницу под колесами трактора.

Жизнь девушки оборвалась во время прогулки с другом на велосипеде. Как пишет французское издание 20 minutes, на дорогу неожиданно выехал автомобиль, и Роллан попыталась уйти от столкновения. Свернув в сторону, она попала под проезжающий мимо трактор.

К моменту прибытия экстренных служб сердце королевы красоты остановилось. Ее тело доставили в больницу на вертолете.

Соболезнования близким Роллан принесла организатор конкурса "Мисс Франция" Сильви Теллие. В своем Instagram она написала: "Когда судьба лишает жизни 22-летнюю девушку, нам остается только посочувствовать такой трагедии".

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