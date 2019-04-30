Появилась информация о досрочном уходе Меркель с поста канцлера

Ее преемником считают Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Канцлер Германии Ангела Меркель может досрочно покинуть свой пост, если исход выборов в Европарламент окажется для нее неудачным.

Пост канцлера может занять глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в свое время сменила на этой должности Меркель. После отставки Меркель потребуются досрочные выборы в бундестаг, пишет немецкая газета Die Zeit.

Позднее Меркель прокомментировала слухи о ее досрочном уходе и заверила, что намерена остаться на посту канцлера до конца четвертого срока, то есть до 2021 года, пишет ТАСС.