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Появилась информация о досрочном уходе Меркель с поста канцлера

19:00
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Ее преемником считают Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Канцлер Германии Ангела Меркель может досрочно покинуть свой пост, если исход выборов в Европарламент окажется для нее неудачным.

Пост канцлера может занять глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в свое время сменила на этой должности Меркель. После отставки Меркель потребуются досрочные выборы в бундестаг, пишет немецкая газета Die Zeit.

Позднее Меркель прокомментировала слухи о ее досрочном уходе и заверила, что намерена остаться на посту канцлера до конца четвертого срока, то есть до 2021 года, пишет ТАСС.

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