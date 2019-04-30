Зеленский ищет своего представителя среди подписчиков инстаграма

Избранный президент Украины записал видеообращение к народу

Команда Владимира Зеленского ищет официального представителя новоизбранного президента Украины. Как говорится в видеообращении политика в Instagram, успешный кандидат должен в совершенстве владеть украинским и английским языками, а также иметь опыт работы в сфере журналистики.

"Если вам сейчас не нравится мое видео, если ты думаешь, что можешь написать лучше меня - мы объявляем конкурс на пост представителя президента Украины. Если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту", - заявил Зеленский.

В видео он также комментирует официальные итоги второго тура выборов президента страны. Избранный президент Украины благодарит народ за поддержку.

Ранее результаты объявил ЦИК страны. Победителем стал Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов. Его соперник на выборах, действующий президент Украины Петр Порошенко, набрал 24,45% голосов. Второй тур прошел 21 апреля.

Видео: репортаж "Дождались: ЦИК объявил результаты выборов президента Украины"

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