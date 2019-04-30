Соперничество осталось в прошлом: встрече Порошенко и Зеленского быть

Порошенко и Зеленский поговорили по телефону

Действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил с победой на выборах своего соперника Владимира Зеленского.

Уходящий глава государства и его преемник договорились скоординировать усилия по принципиальным для Украины вопросам, в частности в отношении России. За последние недели своего президентства Порошенко хочет в очередной раз ужесточить антироссийские санкции.

"Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время. Соперничество на выборах осталось в прошлом", - отметил Порошенко в своем видеообращении.

Ранее ЦИК Украины официально объявил результаты второго тура выборов президента. За Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за Петра Порошенко– 24,45%.