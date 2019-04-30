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Путин обсудил с Полтавченко развитие флота

19:50
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Путин провел встречу с экс-губернатором Петербурга

Владимир Путин провел встречу с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгием Полтавченко. Он доложил президенту о некоторых итогах работы холдинга, передает "ТВ Центр".

Так, за последние пять лет в три раза возросло число сданных Военно-Морскому Флоту России кораблей. В гражданском судостроении в реализации сейчас находятся 78 проектов. Среди наиболее значимых - строительство ледокольного флота в интересах освоения Северного морского пути.

Полтавченко также отметил, что в отрасли создаются новые рабочие места - число занятых на судостроительных предприятиях к концу года превысит 97 тысяч человек.

"97 с половиной тысяч работающих. Столько сегодня входит в состав ОСК", - сказал председатель Совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко.

"Я смотрю, что – это тоже важно – организован единый централизованный процесс бюджетирования", - отметил Владимир Путин.

"Да, это, кстати, достаточно сложно все шло, но у нас сегодня единое бюджетирование, у нас сегодня единая информационная технологическая система, единая система управления персоналом", - заявил Полтавченко.

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