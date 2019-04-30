На ВДНХ распустился "Каменный цветок"

Фонтан заиграл новыми красками после реставрации

В Москве открылся сезон фонтанов. Старт на ВДНХ дал мэр Москвы. Сейчас в городе около 600 фонтанов, 200 из них появились за последние несколько лет. Одни из самых знаковых – "Дружба народов" и "Каменный цветок" открылись после масштабной реконструкции.

Запуск фонтанов - процесс традиционный в преддверии летнего сезона. На ВДНХ - праздник двойной. После масштабных реставрационных работ посетители, наконец, могут увидеть изменения двух главных визитных карточек парка.

Легендарный фонтан "Дружба народов" видно издалека. Конечно, привлекают внимание знаменитые девушки-республики, покрытые сусальным золотом. Каждая на своем месте и вновь радует успевшую соскучиться по золотым красавицам публику.

Популярностью этот фонтан не был обделен, кажется, никогда. С момента открытия 65 лет назад он стал туристической достопримечательностью ВДНХ. Известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Поэтому за реставрацией следили пристально, обсуждая каждую деталь - настолько сильна народная любовь к творению архитектора Константина Топуридзе. Теперь работу реставраторов оценивает его внук.

"Использованы те же технологии, которые использовались тогда перед открытием в 1954 году. У нас в семье всегда были фотографии и всегда были рабочие чертежи в кальке и цвете", - рассказал внук архитектора Константина Топуридзе Никита Топуридзе.

Еще один из любимых фонтанов среди москвичей и гостей столицы - "Каменный цветок" - распустился среди самоцветов. Зрелище действительно сказочное - будто со страниц произведений Бажова. Фрагменты, словно драгоценные камни, переливаются в лучах солнца. Такой эффект создается благодаря специальной мозаике - смальте. Материал яркий - тем и полюбился архитекторам с мировыми именами, к примеру, Антонио Гауди. Работы по восстановлению велись скрупулёзно. Прикладывали каждый новый фрагмент к тем, что сохранились. Реставраторы уверенно заявляют: нынешний облик максимально схож с оригинальным.

"Во-первых, было сделано 3D сканирование этого объекта. Сделаны подробные обмерные чертежи. Во-вторых, немаловажным фактором именно для этого фонтана было выполнено калькирование каждого элемента. Калька снималась с каждого фрагмента и самоцвета и, непосредственно, лепестков до демонтажа. Мы имеем в наличии подлинные фрагменты и элементы смальтового набора 1954 года", - сказала заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова.

Комплексную реставрацию этих фонтанов начали еще в октябре прошлого года - впервые за 65 лет эксплуатации. "Похорошели" они не только внешне. Усовершенствовали и всю техническую начинку. Теперь высота струй фонтана "Дружбы народов" достигает исторических 20 метров! Фонтанный комплекс заиграл новыми красками.

"Проведена огромная кропотливая работа. Установлено 16 фонтанов на главной аллее. Огромные сложные инженерные сооружения. Необходимо было провести комплексную работу, но она теперь закончена, и москвичи могут теперь любоваться этой красотой многие-многие годы", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Любоваться красотой можно не только на ВДНХ - сезон стартовал по всей Москве. В полном объеме заработал светомузыкальный фонтан в Царицыно. Он вновь готов удивлять посетителей сложной хореографией водных всплесков и брызг. Сезон фонтанов продлится в столице до октября.

Александра Сергомасова, Дмитрий Иванов, Александр Савин, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".