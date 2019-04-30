Собянин посетил фестиваль "Пасхальный дар"

Мэр пообщался с волонтерами и гостями фестиваля

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади. Он пообщался с гостями мероприятия и вместе с детьми принял участие в мастер-классе по росписи пасхальных яиц.

Фестиваль проходит в мегаполисе уже шестой раз подряд, отмечает "ТВ Центр". На 14 городских площадках и 13 прихрамовых территориях посетителей ждёт масштабная культурная программа. Артисты подготовили кукольные и музыкальные спектакли. Также можно побывать на концертах фольклорной и духовной музыки. С 25 апреля площадки фестиваля "Пасхальный дар" посетили уже более двух миллионов человек.

Во вторник Сергей Собянин также пообщался с волонтерами акции "Весенняя неделя добра". "Пасхальный дар" - фестиваль красочный, интересный, но тем не менее главная тема - благотворительность. В ней участвуют более 30 фондов, крупнейших российских фондов и то, что вы делаете, замечательно. Спасибо", - сказал он.