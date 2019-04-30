Что известно о внуке Пугачевой Дени Байсарове

Мальчика почти 10 лет делили Орбакайте и ее второй супруг

Общественность вновь заинтересовалась жизнью внука Аллы Пугачевой – 20-летним Дени Байсаровым. Это сын Кристины Орбакайте от второго брака с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Их брак не был официальным, но был зарегистрирован как религиозный имамом Московской соборной мечети.

Дени Байсаров родился 10 мая 1998 года в Москве. Для супругов он был вторым ребенком. От предыдущих браков у каждого осталось по одному: у Орбакайте от Владимира Преснякова-сладшего родился сын Никита, а у Байсарова от первой жены – дочь Камилла.

Когда Дени едва исполнилось три года его родители подали на развод. Причиной стали бесконечные вспышки агрессии со стороны чеченского бизнесмена, а чашу терпения Орбакайте переполнили известия об измене: у Байсарова появился ребенок на стороне от 19-летней модели Алины Цевиной. "Он налетел на меня как коршун и уволок меня в гримерку. Я тогда расцарапала ему все, что могла", - рассказала в эфире "Пусть говорят" об одном из случаев Орбакайте. В тот день Байсаров сломал ей нос.

После развода Орбакайте и Байсарова мальчик оказался в центре внимания прессы. Бывшие супруги никак не могли решить, с кем останется ребенок. Певица хотела вывести мальчика в США для лечения, но бизнесмен считал, что его бывшая жена лишь прикрывается этим фактом и намерена навсегда разлучить его с сыном.

Мать Орбакайте Алла Пугачева очень болезненно воспринимала суды и постоянно муссирование этой темы в СМИ - Примадонна была очень привязана к мальчику и всячески просила общественности не допустить того, чтобы зять вывез мальчика в Чечню.

Даже когда Дени пошел в школу (мальчик учился в элитной школе "Президент" – прим. ред.), страсти вокруг его персоны не утихли. Любое его отсутствие в школе транслировалось в СМИ новостями о проблемах в семье и слабом здоровье мальчика. Тем не менее Дени прилежно учился, имел склонность к изучению иностранных языков и занимался в музыкальной школе.

Судебные тяжбы Орбакайте и Байсарова длились почти 10 лет – в 2009 году сторонам удалось прийти к мирному соглашению. Дени перестали терроризировать СМИ и разрывать родители – суд постановил, что мальчик может в равной степени жить как и у матери, так и у отца.

В 2014 году в средствах массовой информации появились новости, что 16-летний Дени решил стать курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне и тем самым воспитать в себе "настоящего мужчину". Однако некоторые считают, принять такое решение его вынудил отец.

Выбор Дени Байсарова поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram он написал слова напутствия молодому бойцу. "Мой дорогой племянник Дени Байсаров решил стать кадетом. Дени считает, что молодой человек должен быть здоровым, сильным духом и с крепким характером <…> Сам Дени с гордостью сказал им, что намерен отлично учиться, так как его за руку привел лично Глава Чеченской Республики", - написал Кадыров.

Тем не менее в 2016 году Байсаров окончил школу "Президент" и теперь учится в университете Лондона. Часто бывает дома у мамы в Майами, дружит с Никитой Пресняковым и души не чает в дочке Орбакайте от третьего брака с бизнесменом Михаилом Земцовым семилетней Клаве.

Также мальчик трепетно относится к своей бабушке, Примадонна считает его лучшим другом. К недавнему юбилею артистки он опубликовал следующие слова в социальных сетях: "Каждый раз, когда ты рядом, мир превращается в красивейшую картину, написанную красками и нотами твоей души. Безгранично люблю и поздравляю".

О личной жизни Дени практически ничего не известно. В 16-летнем возрасте он встречался со своей ровесницей, но затем их отношения сошли на нет. Сейчас в Instagram парня нет общих фотографий с девушками. Однако буквально на днях в СМИ появились слухи о нетрадиционной ориентации, которая вызвана якобы слишком властным отцом. Эксперты проанализировали жестикуляции парня и пришли к выводу, что, либо мальчик "забитый и закомплексованный", либо гей.

Что ж, Дени Байсарову не впервые оказываться на первых строках газет. Надеемся, что сплетни никак не отразятся на жизни и самооценке парня.