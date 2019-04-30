Путин и Эрдоган обсудили бои в Ливии

Сформировавшееся в стране двоевластие дестабилизирует обстановку

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неспокойную ситуацию в Ливии.

Стороны высказались за скорейшее прекращение огня и призвали возобновить переговоры по урегулированию ситуации под эгидой ООН, сообщает сайт Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, обсудили русско-турецкие отношения в области экономики, военно-технической сферы и культуры.

После убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. На востоке страны правит парламент, а в столице Триполи - сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, его возглавляет Файез Саррадж. В начале апреля восток двинул войска на штурм столицы.