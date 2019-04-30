Откуда в "Дружбе" взялась "грязная" нефть из России

России нанесен крупный имиджевый и экономический ущерб

Ситуацию с крупнейшим нефтепроводом "Дружба" обсудил в Кремле Владимир Путин с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым. Он представил президенту отчет об инциденте с загрязнением сырья, которое поступает по магистрали в Европу. Ранее Белоруссия перекрыла транзит, обнаружив в нефтяном потоке посторонние примеси. Во вторник стало известно, откуда именно химикаты попали в трубопровод.

Следы ведут в 63-й регион. Внутрикорпоративное расследование выявило источник загрязнения на нефтепроводе "Дружба", доложил президенту России Николай Токарев. Президент компании "Транснефть" сообщил, что некондиционное сырье закачивало в магистральную сеть частное самарское предприятие, которое собирало нефть у малых производителей в соседних Ульяновской и Оренбургской областях.

"В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла товарную подготовку", - сказал Токарев.

"Умышленно?" – спросил Путин.

"Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия", - сообщил глава "Транснефти".

О серьезных проблемах на нефтепроводе "Дружба" стало известно в середине апреля. Белорусские партнеры обратили внимание, что поставляемое сырье – оно шло в Польшу, Германию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию – загрязнено дихлорэтаном. По предварительной оценке, в магистральную сеть попало около пяти миллионов тонн некачественной нефти. Минск, а вскоре и Варшава приостановили прокачку сырья. Почему со стороны компании нет должного контроля за качеством, спросил Николая Токарева глава российского государства. Президент "Транснефти" назвал причиной злой умысел и пообещал в ближайшее время назвать нарушителей поименно.

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!" – сказал Путин.

"Это так, согласен, ответственность "Транснефти" за эту ситуацию мы с себя не снимаем, но все инструкции, регламенты пишутся для того, чтобы их честно исполнять. Если в данном случае был криминальный умысел…" – ответил Токарев.

"Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", - заявил президент России.

На территорию Белоруссии во вторник вновь поступила кондиционная нефть. Перешел на обычный график работы и порт Усть-Луга в Ленинградской области - в терминалах также ведется отгрузка сырья. В обратном направлении по железной дороге в Россию возвращается некачественная нефть. Она будет переработана в Новороссийске. Уже создана межведомственная группа, которая должна выйти с инициативой – дополнить нормативную базу мерами по усилению контроля при приёме сырья в систему магистральных нефтепроводов.

Владимир Путин поручил Николаю Токареву наладить систему проверок и доложить председателю правительства. О ситуации с нефтепроводом "Дружба" говорил и Дмитрий Медведев в ходе визита в Ереван. Он сообщил, что сейчас следствие идет по двум линиям: технологической и правоохранительной.

"Это плохой инцидент, который необходимо самым тщательным образом расследовать. Следствие идет и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии. Результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц и - при установлении - виновных компаний", - объявил Медведев.

Ответственность причастных к инциденту может быть экономической, административной и уголовной, указал премьер. И подчеркнул, что все процедуры необходимо провести до конца. Именно такое обещание дано зарубежным партнерам.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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