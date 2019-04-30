Видео наезда военного автомобиля на людей в Каракасе

В Венесуэле протестующих начали давить с помощью бронемашин

В столице Венесуэлы противники Николаса Мадуро движутся к президентскому дворцу. Их сопровождают военные, которые перешли на сторону оппозиции. Об этом сообщают местные СМИ. Улицы Каракаса и других городов страны охвачены протестами и столкновениями с полицией. По последним данным, в результате противостояния ранены 35 человек. Беспорядки стали следствием новой попытки госпереворота, к которой призвал лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Вечером во вторник местный телеканал T13 разместил видео, на котором бронемашина Нацгвардии врезается в группу протестующих в Каракасе. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Стрельба на окраинах Каракаса практически стихла, но ещё несколько часов назад жители венесуэльской столицы не знали, чем закончится очередная волна насилия. То, что оппозиция предпримет во вторник активные действия, стало понятно ещё ранним утром. Более того, было во всеуслышание объявлено, что начинается силовая смена власти, то есть переворот.

На стороне оппозиционеров оказалось несколько десятков полицейских и военных, изменивших присяге и переметнувшихся в другой лагерь. На них, видимо, и был расчёт. Заблокировали трассу рядом с авиабазой "Ла Карлота". Но основные силовые ведомства Венесуэлы остались верны Конституции. Мятежникам не дали продвинуться в город. Силы правопорядка блокировали заговорщиков.

Путчисты сразу стали прикрываться гражданскими. Призыв к населению выйти на улицы и поддержать переворот был озвучен прямым текстом.

"Как вы видите, мы уже запустили процесс. Люди будут продолжать прибывать, военные будут переходить к нам. Мы приглашаем мир стать свидетелями. То, что здесь произойдет, будет демократическим и ненасильственным. Мы требуем прекращения узурпации", - заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

На улицы оппозиции удалось вывести какое-то количество гражданских сторонников. Но их, по сути, просто безжалостно бросили под удар как пушечное мясо.

Попытка организовать "сакральную жертву" вряд ли удалась, большинство граждан не верит ни единому слову Хуана Гуайдо. Как и армия. Глава оборонного ведомства Боливарианской республики остудил пыл мятежников.

"Мы отвергаем эти призывы к перевороту, направленные на то, чтобы утопить страну в насилии. Псевдополитические лидеры, которые поставили себя во главе этого подрывного движения, использовали военных и вооружённых полицейских, чтобы посеять панику и террор. Боливарианская армия остаётся верной Конституции". – сказал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино.

Президент Николас Мадуро сообщил, что командующие всех регионов и зон интегральной обороны заявили о полной "верности народу, конституции и родине". И ещё он заметил, что у военных "железные нервы". Уже к вечеру стало очевидно, что попытка силового захвата власти провалилась. Хотя в ряде районов ещё происходят стычки, слышны выстрелы. В итоге оппозиция добилась только одного - в очередной раз бессмысленно пролитой крови. Наше посольство в Каракасе подтвердило, что армия Венесуэлы не перешла на сторону оппозиции. Дипмиссия сообщает, что обстановка в столице контролируется властями. Позиция МИД России неизменна.

"Вместо мирного урегулирования политических противоречий взят курс на разжигание конфликта, провоцирование нарушений общественного порядка, столкновений с участием вооруженных сил. Призываем отказаться от насилия. Важно избежать беспорядков и кровопролития. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий". – говорится в сообщении ведомства.

Однако оппозиция намерена вскоре объявить новые выборы и создать переходное правительство. Вот так, без затей и без оглядки на какие-либо законы. Лидеры мятежа не скрывают, что их прямо поддерживают США. Впрочем, и сам Вашингтон этого демонстративно не скрывает. Советник президента США Джон Болтон открыто поддержал начало операции "Свобода", которая направлена на свержение Мадуро, и о которой объявил Хуан Гуайдо. И сразу видно, кто на чьей стороне: восставших поддержал президент Колумбии.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".