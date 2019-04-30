Эпоха "Рэйва": каким будет новый император Японии

Нарухито официально стал императором

Японский наследный принц Нарухито стал новым императором. Ранее его отец Акихито, который правил страной на протяжении 30 лет, отрекся от престола и сложил полномочия. Добровольный отказ от власти в Японии произошел впервые за два века. В связи со сменой монарха в стране наступила новая эра "Рэйва" - "прекрасной гармонии". Встретить ее на улицы Токио вышли тысячи японцев.

По Конституции Японии император должен занимать трон вплоть до своей смерти. Ведь это отец нации, наивысший моральный авторитет, центр всей японской культуры. Акихито, которому сейчас 85, собрался оставить пост еще три года назад. Лучшие эксперты страны в области права, истории, культуры и протокола императорского дома думали, как пойти навстречу правителю. В 2017 году парламенту пришлось принимать специальный закон по этому поводу. Тогда же было определено, что датой ухода станет 30 апреля 2019 года.

"Мне повезло. Я в течении 30 лет исполнял свой долг императора с глубоким доверием и уважением к японскому народу. Тем, кто принял и поддержал меня, я выражаю сердечную благодарность. Вместе с императрицей я от всего сердца надеюсь, что новая эра "Рэйва", которая начнется завтра, будет мирной и плодотворной. И я буду молиться за спокойствие и счастье нашей страны и народов всей Земли", - заявил Акихито.

Это не просто передача трона. Для японцев - настоящая смена эпох. Эру правления Акихито называли "Хей-сей" - то есть "Установление мира". Нового правителя Нарухито связывают с наступлением периода "Рэйв", то есть "порядка и спокойствия". Процесс отречения состоял из нескольких этапов. Первый прошел еще в марте, когда император посетил храм богини-солнца Аматэрасу. Заключительный - сегодня во дворце, куда доставили главные святыни страны, среди которых меч первого императора Японии.

Подробнее смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Огородникова.