Чем Крым порадует туристов летом

Российский полуостров основательно подготовился к новому сезону

С наступлением длинных выходных в России стартует летний туристический сезон. Одно из популярных направлений - Крым. Во вторник начались перевозки пассажиров на полуостров и обратно по "единому" билету с использованием железнодорожного и авиатранспорта.

Крым входит в пятерку самых популярных направлений для отдыха. В прошлом году за счет масштабной модернизации транспортной инфраструктуры полуостров смог принять рекордное количество гостей. Почти семь миллионов. Эту цифру планируют увеличить. Теперь уже за счет развития туристического сервиса.

В этом году в Крыму планируют оборудовать 16 новых пляжей. Всего их будет 460 – в два раза больше, чем в украинские времена. Разбитую штормом береговую линию засыпают галькой. Забетонированные площадки дезинфицируют.

"Убираем гальку после штормов, монтируем, полностью восстанавливаем палубу. Окрашиваем столбы, заканчиваем полностью окультуривание, обустраиваем все это дело, чтобы оно было более приемлемо для курортного сезона", - рассказал гендиректор строительной компании Владимир Горобец.

Не только приемлемо, но и понятно – это уже про размещение. На полуострове проходит массовая и обязательная классификация отелей. В трех звездах все номера двухместные, минимальный размер жилой площади - 12 метров. Белье меняют раз в три дня, полотенца - ежедневно. В ванной все необходимые туалетные принадлежности. И обязательно наличие люксовых номеров.

Чем больше звезд, тем длиннее список требований, причем не только к номерам. Начиная с четверок, персонал должен владеть иностранными языками. А пятизвездочный отель – это уже настоящий город с собственной инфраструктурой: рестораны, банки, фитнес-клубы, бассейны, магазины, конференц-залы, бизнес-центры и многое другое.

"После того, как проведена классификация, нужно продолжать соответствовать тем звездам, которые отели получили. А это определенные финансовые вложения, в том числе в персонал", - прокомментировала эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения Ирина Колайко.

Новый не только сервис, но и досуг. В этом сезоне Крым и Севастополь стали частью масштабного туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". За две недели можно увидеть десятки античных памятников северного Причерноморья.

Гостей ждут походы в горы и заповедники, разнообразные винные и гастрономические туры. Уникальное сафари в самом большом в Европе парке львов, где за животными можно наблюдать без решеток.

Официально туристический сезон на всем юге России откроется стартом яхтенной регаты по Черному морю первого июня.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.