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Жена Зеленского рассказала о неготовности мужа к переговорам с Путиным

21:27
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Никаких реверансов в сторону России не будет

Супруга новоизбранного президента Украины Елена Зеленская рассказала о перспективах отношений Украины и России.

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По словам будущей первой леди, Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией, но не хочет этого делать один-на один с российским лидером Владимиром Путиным, пишет "Газета.Ru".

"Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", - отметила супруга нового президента.

Ранее в окружении Зеленского выразили опасение, что молодой политик не может самостоятельно отстоять свою позицию перед опытным Путиным.

Во вторник ЦИК Украины официально заявил о победе Владимира Зеленского в выборах президента. Он набрал 73,22% голосов избирателей, а его оппонент Петр Порошенк – 24,45%.

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